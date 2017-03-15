İstanbul’da polise iki kere saldıran DHKP-C’li Turunç’a ağırlaştırılmış müebbet ve 149 yıl hapis istemi

İstanbul emniyet müdürlüğü ve Esenyurt’ta bir polis aracına saldırı düzenlediği tespit edilen DHKP-C’li Şerif Turunç için ağırlaştırılmış müebbet ve 149 yıla kadar hapis talep edildi.

Kentte 20 Ocak akşamı önce emniyet müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine, sonra da AKP İstanbul il başkanlığı binasına lav silahıyla saldırı düzenlenmişti.

Ertesi gün de Esenyurt ilçesinde saat 09:45 sıralarında bir polis aracına ateş açılmıştı. Can kaybının yaşanmadığı saldırılardan sorumlu tutulan ve başına 300 bin lira ödül konulan DHKP-C’li Şerif Turunç, 22 Ocak’ta Tekirdağ’da yakalanmıştı.

Turunç için iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun hazırladığı iddianameye göre Turunç’un 14 farklı suç işlediği belirtiliyor.

Turunç iddianamede il emniyet müdürlüğüne ve Esenyurt’taki polis aracına yapılan saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Aynı gece AKP binasına yapılan saldırının soruşturma dosyası ayrıldı. Savcılık, olay sonrası öldürülen saldırganla bağlantılı olabilecek kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Suçlamalar

İddianamede Turunç’un, üç kez ‘tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle olası kastla öldürmeye teşebbüs’, iki kez ‘genel güvenliğin tehlikeye sokulması’, iki kez ‘devlet malına zarar vermek’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘izinsiz roketatar silahı taşımak’, ‘örgüt faaliyeti çerçevesinde silah ve patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak’, ‘izinsiz niteliksiz silah taşımak’, ‘yetkili makamlardan izin almaksızın patlayıcı madde nakletmek veya muhafaza etmek’, ‘sahte nüfus cüzdanı düzenlemek’ ve ‘başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 84 yıldan 149 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İki saldırıyı da yaptığını sorgusunda itiraf eden Turunç 27 Ocak’ta tutuklanmıştı.