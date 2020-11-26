İstanbul’da PKK operasyonu: Şişli belediye başkan yardımcısı da gözaltında

İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyonlarda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.’nin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde sabaha karşı 27 farklı adrese operasyon düzenledi.

Reklam

İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kadro düzeyinde faaliyet gösteren 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin UYAP sorgulamalarında bir kişinin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranması olduğu belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise bir adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör, 102 adet fişek ile çok sayıda doküman, dijital materyal ele geçirildi.

Reklam

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.