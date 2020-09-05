İstanbul’da PKK operasyonu: Altı kişi gözaltında

İstanbul’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda altı kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, YPG’de faaliyet gösteren sekiz Suriyelinin Türkiye’ye kaçak olarak girdiği ve bazı kurumların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek propaganda yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

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Soruşturma kapsamında, yedi ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, altı kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda, bir tabanca, iki şarjör, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel belge ile dijital malzeme bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari iki kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.