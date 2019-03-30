İstanbul’da PKK operasyonu: 17 ilçede 90 kişi gözaltında, 37 kişi aranıyor

İstanbul’da 31 Mart yerel seçiminde saldırı hazırlığı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 90 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

DHA’nın haberine göre Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK’nın gençlik yapılanmasının seçim günü ve gecesi bazı eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde birçok adres özel hareket polislerinin de desteğiyle basıldı.

Operasyonda 12’si 18 yaşından küçük toplam 90 kişi gözaltına alınırken 37 kişinin daha arandığı belirtildi. Aramalarda PKK flamalarının bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan yaşı 18’den küçük 12 kişi, Üsküdar’da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü’ne 78 kişi ise Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı

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Emniyetin açıklamasında ‘şüphelilerin seçim günü ve gecesi siyasi parti ilçe binaları ile seçim irtibat bürolarına, güvenlik güçlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, İETT otobüslerine, bankalar ve ATM’lerine yönelik silahlı, el yapımı patlayıcılı, molotof kokteylli, havai fişekli ve ses bombalı saldırılar ile araç kundaklama eylemleri yapabilecekleri yönünde bilgi edinildiği’ belirtildi.