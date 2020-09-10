İstanbul’da piton operasyonu: Altı yılana el konuldu, iki kişiye ceza kesildi

İstanbul’da, tropikal bölgelerde yaşayan ve ticareti özel izne tabi olan altı pitona el konuldu. Yılanları sosyal medya üzerinden pazarlamaya çalışan iki kişiye 16 bin lira idari para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan pitonların yasa dışı yollarla yurda sokularak sosyal medya üzerinden satıldıklarına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

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Polis, sosyal medya üzerinden müşteri gibi davranarak Ürdün ve Mısır uyruklu iki kişi ile bir yılanı satın almak için anlaştı ve Başakşehir’de bir adrese düzenlenen operasyoda iki zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılara, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten adli işlem yapıldı.

Yasa dışı üretim ve ticaretten işlem yapılarak 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nu uyarınca 16 bin lira idari para cezası kesildi.

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Evde bulunan altı piton Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Müdürlük, pitonların İstanbul’daki hayvanat bahçesinde yaşamlarını sürdüreceğini açıkladı.