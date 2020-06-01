İstanbul’da perakende fiyatlar bir ayda yüzde 2.16 arttı

İstanbul’da mayısta perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2.16 artarken, ulaştırma harcamaları yüzde 9.39, giyim harcamaları yüzde 7.77 arttı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre mayısta perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.79 arttı, toptan fiyatlardaki artış yüzde 6.83 oldu.

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Mayısta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ulaştırma harcamalarında yüzde 9.39, giyim harcamalarında yüzde 7.77, diğer harcamalar grubunda yüzde 3.61, konut harcamalarında yüzde 2.70, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.99, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.85, gıda harcamalarında yüzde 0.81 ve kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.17 artış görüldü.

Mayısta toptan fiyatlarda bir önceki aya göre kimyevi maddeler grubunda yüzde 21.06, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.61, mensucat grubunda yüzde 0.45 artış görülürken; madenler grubunda yüzde 1, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.75, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.72 ve gıda maddeleri grubunda yüzde 0.48 azalış görüldü.