İstanbul’da perakende fiyatlar aralıkta yüzde 1.07 arttı; gıdada artış yüzde 1.55

İstanbul’da perakende fiyatlar aralıkta yüzde 1.07 artarken, ev eşyasında yüzde 1.74, gıda harcamalarında yüzde 1.55 artış görüldü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre aralıkta perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13.41 arttı, toptan fiyatlardaki artış yüzde 7.68 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10:00’da açıklayacak.

Reuters anketinde Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) kasım ayından itibaren baz etkisinin terse dönmesiyle aralıkta aylık yüzde 0.49 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise kasımdaki yüzde 10.56’dan yüzde 11.56’ya yükselmesi bekleniyor.

Böylece enflasyonun yılı, Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ve MB’nin güncel enflasyon raporunda yer alan yüzde 12’lik tahminin altında kapayacağı öngörülüyor.

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İTO verilerine göre aralıkta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre ev eşyası harcamalarında yüzde 1.74, gıda harcamalarında yüzde 1.55, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1.08, konut harcamalarında yüzde 0.82, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.75 artış oldu.

Giyim harcamalarında yüzde 0.44, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.2 azalış görüldü.

İTO verileri ,enflasyon verisi için özellikle alt kalemler bazında önemli bir öncü gösterge olarak takip ediliyor.