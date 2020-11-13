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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da pazarlarda sigara yasağı

İstanbul’da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kentte dün de birçok cadde, sokak ve meydanda Covid-19 salgını nedeniyle sigara içme yasağı alınmıştı.

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Pazar yerlerindeki yasağı vali Ali Yerlikaya duyurdu.

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