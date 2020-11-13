İstanbul’da pazarlarda sigara yasağı

İstanbul’da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı.
Kentte dün de birçok cadde, sokak ve meydanda Covid-19 salgını nedeniyle sigara içme yasağı alınmıştı.
Pazar yerlerindeki yasağı vali Ali Yerlikaya duyurdu.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı.
Kentte dün de birçok cadde, sokak ve meydanda Covid-19 salgını nedeniyle sigara içme yasağı alınmıştı.
Pazar yerlerindeki yasağı vali Ali Yerlikaya duyurdu.
Kraliçe, kilisedeki bir ayinin ardından eline mikrofon alıp “Dur ben de bir ilahi söyleyeyim size” demedi. Mesele bu.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, salgının tek bir aşı ile değil, etkinliği ve güvenliği kanıtlanan birden fazla aşı ile sonlandırılabileceğini söyledi.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Aslıhan Candevir (46), Covid-19’a yakalandığında ilk kez ölüm korkusu yaşadığını söyledi. Hastalığı atlatan Candevir, yoğun bakımda 35 yaşlarında doktorların olduğununda altını çizdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbulluların oylarına sunulan Taksim, Bakırköy meydanları ve Salacak kıyı bandı projeleri için oy verme işlemi sona erdi. 19 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında yarışan projeler arasından halkın seçtikleri hayata geçirilecek.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesi izleyecek gözlem merkezinin Dağlık Karabağ sınırları dışında kurulması konusunda anlaştığını söyledi.