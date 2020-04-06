İstanbul’da pazar günü toplu taşımada yüzde 92’lik düşüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazar günü kentteki toplu taşıma kullanım oranının yüzde 90’dan fazla azaldığını bildirdi.

Fotoğraf: Twitter/@KDenizBozkurt

İBB Sözcüsü Murat Ongun’un paylaştığı verilere göre, ilk vaka açıklamadan 10 gün önce, 1 Mart’ta 4 milyon 592 bin 608 kişi toplu taşımayı kullandı.

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Sayı, güzel havanın etkisiyle 8 Mart’ta yüzde 5 arttı ancak virüsün görülmesinin ardından ilk pazar günü olan 15 Mart’ta yüzde 45’lik bir azalma oldu.

Birçok şirketin evden çalışmaya geçmesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesi sonrası yolcu sayısı yüzde 92’ye yakın düştü.

Verilere göre 5 Nisan’da 382 bin 492 kişi toplu taşımayı kullandı.