İstanbul’da park halindeki araca el yapımı patlayıcı atıldı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki bir minibüsün altına el yapımı patlayıcı (EYP) attı. EYP büyük bir gürültüyle patlarken minibüste çıkan yangın söndürüldü.
Olay Karayolları Mahallesi 610 Sokak üzerinde saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 BOZ 527 plakalı minibüsün altına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce EYP atıldı.
Patlama sonrasında şüpheliler kaçarken minibüs alev aldı. Yangın kısa sürede söndürüldü ve sokak güvenlik şeridi içine alındı.