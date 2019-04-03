İstanbul’da oy sayımını anlama kılavuzu: Nerede itiraz edildi, nerede sayım yapılıyor?

İstanbul’da AKP’nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi, buna karşılık CHP’nin il seçim kurulundan çıkarttığı karar sürecin takibini zorlaştırdı.

Fotoğraf: DHA

Aslında durum son derece basit. Dünden beri hızlanan bürokratik sürecin kronolojik dökümü şöyle:

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1. AKP İstanbul’un 39 ilçesinde geçersiz oyları yeniden saydıracağını açıklamıştı ve peyder pey yaptığı başvurularla süreci işletiyor.

Sayım kararları

2. AKP’nin dün gece yaptığı başvuru sonucunda yedi ilçe seçim kurulu geçersiz oylarla ilgili sayımın yapılmasına karar verdi. Sayım da dün akşam başladı. Bu kurullar şöyle: Bayrampaşa 1’inci İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2’nci İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3’üncü İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3’üncü İlçe Seçim Kurulu, Gaziosmanpaşa 1’inci ilçe seçim kurulu ve Şile İlçe Seçim Kurulu.

3. CHP bu yedi ilçe seçim kurulunun kararını il seçim kuruluna taşıyarak sayımın durdurulması için karar çıkarttı. Kurul kararını sayım tekrarı için somut kanıt gösterilememesine dayandırdı.

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4. AKP il seçim kurulunun durdurma kararını YSK’ya taşıdı. YSK gece olağanüstü toplandı ve ‘Başlayan sayım durmaz’ gerekçesiyle il seçim kurulunun kararını kaldırdı. Bu yedi ilçede sayım sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

İtirazlar, yeni kararlar

5. Bu arada öğle saatlerinde AKP 12 ilçe seçim kurulundan geçici oyların yeniden sayılması, bir ilçe seçim kurulundan da tüm oyların yeniden sayılması kararı çıkarttı. Tüm oyların yeniden sayılmasına karar verilen ilçe Çatalca. Geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilen ilçeler ise şöyle: Küçükçekmece, Beyoğlu, Ataşehir, Bayrampaşa, Başakşehir, Sarıyer, Maltepe, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüpsultan, Şile, Fatih, Silivri, Tuzla ve Ümraniye. CHP bu ilçelerde verilen oy sayım kararlarına itiraz etti.

Saat 14:50’de Sarıyer’de de geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildiği bildirildi.

6. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 3 Nisan saat 14.00’te verdiği bilgiye göre, Pendik, Sancaktepe, Üsküdar, Beşiktaş, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Fatih, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Güngören ve Küçükçekmece ilçelerinde oyların yeniden sayımına ilişkin karar kaldırıldı.

📌📌📌📌

Pendik

Sancaktepe

Üsküdar

Beşiktaş

Beyoğlu

Gaziosmanpaşa

Fatih

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Beylikdüzü

Güngören

Ve

Küçükçekmece

İlçe Seçim Kurulu bu ilçelerde AKP'nin itirazlarını reddetti. Bu ilçelerde tekrar sayım yapılmayacak.#Değişenbirşeyyok — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) April 3, 2019



Karabat saat 14.40’da da AKP’nin Kağıthane’de yaptığı oyların tekrar sayım talebinin ilçe seçim kurulu tarafından reddedildiğini söyledi.

AKP’nin başvuruları üzerine birçok seçim kurulunda inceleme süreci sürüyor.

Mevcut durumda, toplamda 16 ilçede geçersiz oyların tekrar sayılmasına, Çatalca’da ise tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Ancak, şu ana kadar sadece beş ilçede sayım işlemleri başladı. Diğer ilçelerde itirazlar değerlendiriliyor.

‘Üç ilçede sayım bitti, büyük fark yok’

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, saat 16.08 itibariyle durumu şöyle anlattı: “İstanbul’da 12 ilçede ret, beş ilçede tam sayım, üç ilçede sayım bitti, bir ilçede ise 10 sandıkta sayım kararı alınmış. 18 ilçede karar süreci işliyormuş. Bir ilçede iktidar partisinin lehine çıkan oyları dikkate aldı. ‘Millet ittifakı’ lehine çıkan oyların dikkate alınmamasına itiraz ettik. Adalar, Eyüp ve Büyükçekmece’de sayım bitti, büyük farklar yok. CHP lehine olan bir takım sayımlar ortada. Ben sonuçların çok fazla değişeceğini sanmıyorum.”

Yeni veriler geldikçe güncellenecek…