İstanbul’da oy sayımını anlama kılavuzu: Kim nerede, ne kadar oy artırdı?

İstanbul’da AKP’nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi, buna karşılık CHP’nin il seçim kurulundan çıkarttığı karar sürecin takibini zorlaştırdı.

Fotoğraf: DHA

Aslında durum son derece basit. İtiraz süresinin dün itibariyle sona erdiği bürokratik sürecin kronolojik dökümü şöyle:

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1. AKP İstanbul’un 39 ilçesinde geçersiz oyları yeniden saydıracağını açıklamıştı ve peyder pey yaptığı başvurularla süreci işletti.

Sayım kararları

2. AKP’nin 1 Nisan gecesi yaptığı başvuru sonucunda yedi ilçe seçim kurulu geçersiz oylarla ilgili sayımın yapılmasına karar verdi. Sayım da 2 Nisan akşamı başladı.

Bu ilçeler şöyle: Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Şile.

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3. CHP bu yedi ilçe seçim kurulunun kararını il seçim kuruluna taşıyarak sayımın durdurulması için karar çıkarttı. Kurul kararını sayım tekrarı için somut kanıt gösterilememesine dayandırdı.

4. AKP il seçim kurulunun durdurma kararını YSK’ya taşıdı. YSK gece olağanüstü toplandı ve ‘Başlayan sayım durmaz’ gerekçesiyle il seçim kurulunun kararını kaldırdı. Bu yedi ilçede sayım 3 Nisan’da sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

İtirazlar, yeni kararlar

5. Bu arada dün (3 Nisan) öğle saatlerinde AKP 16 ilçe seçim kurulundan geçersiz oyların yeniden sayılması, bir ilçe seçim kurulundan da ‘tüm oyların yeniden sayılması’ kararı çıkarttı.

Tüm oyların yeniden sayılmasına karar verilen ilçe Çatalca.

Geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilen 16 ilçe ise şöyle: Küçükçekmece, Beyoğlu, Ataşehir, Bayrampaşa, Başakşehir, Sarıyer, Maltepe, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüpsultan, Şile, Fatih, Silivri, Tuzla ve Ümraniye.

AKP itirazlarla süreci işletmeye devam etti.

6. Pendik, Sancaktepe, Üsküdar, Beşiktaş, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Fatih, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Güngören ve Küçükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde ‘tüm oyların yeniden sayımı’na ilişkin karar kaldırıldı.

Bu ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayılıyor.

7. 4 Nisan saat 9.00 itibariyle yeniden sayımlar şöyle:

Son durumda YSK’nın verisine göre CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun oyu 4 milyon 171 bin 118, AKP’li Binali Yıldırım’ın oyu ise 4 milyon 149 bin 656. Aradaki fark 21 bin 462.

Geçersiz oyların yeniden sayıldığı ilçeler

Adalar‘da tüm sandıklar sayıldı. AKP’nin oy artışı 5. (Toplam sandık sayısı 39)

Arnavutköy (Toplam sandık sayısı 524)

Ataşehir (Toplam sandık sayısı 885)

Avcılar (Toplam sandık sayısı 874)

Bağcılar‘da toplam 377 geçersiz oydan AKP’ye 22 oy çıkarken, CHP’ye 5 oy yazıldı. (Toplam sandık sayısı 1453)

Bahçelievler (Toplam sandık sayısı 1236)

Bakırköy (Toplam sandık sayısı 501)

Başakşehir’de sayılan 207 sandıkta AKP’nin oyları 57 adet artarken CHP oylarında 24 adet artış oldu. (Toplam sandık sayısı 779)

Bayrampaşa’da sayılan 197 sandıkta AKP’nin 64, CHP’nin ise 20 oyu geçerli hale geldi. (Toplam sandık sayısı 295)

Beşiktaş (Toplam sandık sayısı 415)

Beykoz‘da sayılan 550 sandıkta CHP’ye ilave 74 oy çıkarken AKP’ye 152 oy çıktı. (Toplam sandık sayısı 550)

Beylikdüzü (Toplam sandık sayısı 669)

Beyoğlu (Toplam sandık sayısı 502)

Büyükçekmece (Toplam sandık sayısı 519)

Çekmeköy‘de sayılan 20 sandıkta CHP oyları 2 artarken AKP oylarında değişiklik olmadı. (Toplam sandık sayısı 509)

Eyüpsultan’da sayım tamamlandı. AKP’ye 50, CHP’ye 22 ilave oy çıktı. (Toplam sandık sayısı 825)

Fatih’te sayılan 370 sandıkta AKP’nin oyu 116, CHP’nin oyu ise 39 arttı. (Toplam sandık sayısı 838)

Gaziosmanpaşa (Toplam sandık sayısı 1003)

Güngören (Toplam sandık sayısı 608)

Kağıthane (Toplam sandık sayısı 929)

Küçükçekmece (Toplam sandık sayısı 1581)

Maltepe (Toplam sandık sayısı 1089)

Pendik (Toplam sandık sayısı 1436)

Sancaktepe (Toplam sandık sayısı 812)

Sarıyer‘de sayılan 211 sandıkta AKP’ye 56, CHP’ye 15 oy eklendi. (Toplam sandık sayısı 753)

Şile‘de 115 sandık sayıldı CHP’nin oyu 8 adet arttı.AKPnin oyu ise değişmedi. (Toplam sandık sayısı 115)

Tuzla‘da sayılan 78 sandıkta AKP’nin oyunda 15 artış olurken CHP’nin oylarında 2 artış oldu. (Toplam sandık sayısı 523)

Ümraniye‘de sayımda AKP’nin oyu 252 artarken CHP’nin oyu 66 adet arttı. (Toplam sandık sayısı 1424)

Üsküdar (Toplam sandık sayısı 1190)

Tüm oyların yeniden sayıldığı ilçeler

Çatalca (Toplam sandık sayısı 181)

Kartal’da sayılan 28 sandıkta CHP oyları 13 artarken, AKP’ye fazladan yazılan 30 oy silindi. (Toplam sandık sayısı 1016)

Silivri (Toplam sandık sayısı 411)

Düzeltmeler

Kadıköy‘de CHP’nin bazı sandıklarda hatalı bilgi girişi yapıldığı yönündeki itirazı değerlendirilirken, burada yapılan düzeltme sonucu CHP’ye 424 ek oy yazıldı.

Yeni veriler geldikçe güncellenecek…