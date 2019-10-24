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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da otoyola atlayan kadın yaşamını yitirdi

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bir kadın köprüden otoyoluna atlayarak hayatını kaybetti.

Olay gece yarısı Talatpaşa Mahallesi’ndeki Talatpaşa Köprüsü’ne gelen henüz kimliği belirsiz kadın, köprünün korkuluklarına çıkarak D-100 karayoluna atladı.

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Bu sırada Mecidiyeköy istikametinden Edirne’ye doğru giden 34 ZS 7972 plakalı araç otoyola atlayan kadına çarptı.

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kadın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki iki kişi de gözaltına alındı.

Görgü tanıkları olayın intihar olduğunu öne sürüyor.


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