İstanbul’da ‘ortak masa’ toplantıları AKP’li Üsküdar belediyesinde başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 12 Eylül’de 39 ilçenin belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda alınan ‘ortak masa’ kurulması kararı uyarınca ilk masa Üsküdar belediyesinde toplandı.

Fotoğraflar: İBB

AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i ziyaret eden İmamoğlu, “Ortak akılla, İstanbul’un hafızasına iyi işleri, inşallah hep beraber yaparız” dedi.

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İmamoğlu şunları söyledi: “Hem Üsküdar’ın, İBB ile bağlantılı bize anlatacaklarını dinlemek hem de o ilçede yürüyen spesifik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak istiyoruz. Bugün Kirazlıtepe Mahallesi’nin sorunlarını dinlemek istiyoruz. Sorun varsa çözülsün. İki kurum da birbirine o anlamda yardımcı olsun. Baktığımız pencere o.”

Ziyaretinden dolayı İmamoğlu’na teşekkür eden Türkmen, “Toplantıların Üsküdar’dan başlıyor olması bizim için anlamlı. Burası, Anadolu Yakası’nın son, Avrupa Yakası’na geçişin ilk ilçesi… Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyemiz ve hükümetimizle güzel işler yapacağız. Devam eden işlerimiz var. İnşallah toparlarız” dedi.

İmamoğlu Türkmen’in ‘toparlama dileği’ üzerine “Toparlayacağız tabii ki. İstanbul’da hem biz hem siz, onun için seçildik. Hep beraber toparlayacağız” dedi.

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Kentsel dönüşümde yaşanan sorunlara da değinen İmamoğlu sadece Kirazlıtepe’de değil başka yerlerde de sorun yaşandığını bildiğini vurgulayarak kimse mağdur olmadan çözüm bulunmasını istediğini söyledi.

Türkmen, Kirazlıtepe’nin de aralarında olduğu dört ana başlıktan oluşan bir sunum yaptıktan sonra İmamoğlu şunları söyledi: “Bu bizim ilk masamız, bir bilgilenme masası. Bizim isteğimiz şu: Bundan sonra ilgili arkadaşlarımız, süreci pratik bir şekilde devam ettirsin. Dolayısıyla burası bir münazara masası değil, tartışma masası değil.”