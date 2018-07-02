İstanbul’da operasyonda bulunanlar: Dinozor çenesi ve dişleri, istiridye kabuğu fosili

Avcılar’da bir eve düzenlenen operasyonda, Anadolu’nun 4’üncü jeolojik zamanda oluşumuna ışıklık eden istiridye kabuğu fosili, 5-7 milyon yıl öncesi zaman diliminde yaşayan bir dinozora ait olduğu belirtilen çene parçası ve dişleri bulundu.

Alınan bilgileri değerlendiren polis, Küçükçekmece başsavcılığından talimatla Avcılar’da site içinde bir eve operasyon düzenledi.

Reklam

Bir kişinin gözaltına alındığı operasyon ile ilgili şu açıklama yapıldı: “Operasyonda 2 bin 863 sayılı yasa kapsamında olabileceği değerlendirilen; 1 adet istiridye formunda Anadolu’nun 4’üncü Jeolojik zamanda oluşumuna ışıklık eden istiridye deniz kabuğu fosili, 1 adet 6 parçadan oluşan deniz ya da kara canlısına ait olduğu değerlendirilen 5- 7 milyon yıl öncesi zaman diliminde çene kemiği (dinozor) fosili, 2 adet İslami dönem Bronz tartı ağırlık, 1 adet kırık şekilde Athena sembolü bronz medusa tasviri, 3 adet Lidya Alyates dönemine ait ilk sikke örneği olan altın sikke ve 37 adet Hellenistik Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler olmak üzere toplam 50 adet obje ele geçirilmiştir. Şüpheli G.K. tarafımızca muhafaza altına alınıp ele geçirilen objelerle birlikte ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine intikal ettirilmiş ve gerekli tahkikata başlanmıştır.”



Operasyonda bulunan tarihi kalıntılar korumaya alındı, soruşturma devam ediyor.