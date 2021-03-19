İstanbul ve Ankara’da operasyon: HDP ilçe yöneticileri dahil 20 kişi gözaltında

İstanbul ve Ankara’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP yöneticileri dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bu kapsamda aralarında HDP Kağıthane ilçe eş başkanları ile Beşiktaş ilçe eş başkanının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınırken, beş kişinin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Öte yandan, İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, İHD eş genel başkanının bu sabah gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Eş genel başkanımız Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı. Gerekçesi hakkında henüz bilgimizin olmadığı bu operasyon insan hakları savunucularına yönelik baskının son ve açık bir örneğidir” ifadelerine yer verildi.

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Ankara

Ankara başsavcılığının PKK’ya yönelik soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 12 kişiden 10’unun gözaltına alındığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası’nın (KCK/TM) sosyal alan yapılanmasında faaliyet gösterenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Aralarında eski HDP il başkanlarının da bulunduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından 10’u gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine devam ediliyor.