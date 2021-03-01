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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da operasyon: 781 bin 322 uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 781 bin 322 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan beş şüpheliden biri tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 26 Şubat’ta Ümraniye’de bir eve ve Küçükçekmece’de bir TIR’a baskın düzenledi.

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138 kilo 280 gram ağırlığında 691 bin 400 uyarıcı hap ile 89 bin 922 sentetik hap ele geçirildi. Beş kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin uyarıcı ve uyuşturucu hapları, Avrupa ülkelerinden getirdikleri belirlendi. Haplar emniyette sergilendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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