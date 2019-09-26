İstanbul’da okullar yarın eğitime devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul’da yarın okulların tatil edilmesini gerektirecek bir risk olmadığının tespit edildiğini ve dolayısıyla öğrencilerin yarın okullarında eğitime devam edeceklerini açıkladı.

Oktay, şöyle dedi: “Yarın okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık. Yarın okullarımız açık olacaktır.”

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Oktay, İstanbul’daki depremin ilk bilançosunu şu şekilde verdi: Bahçelievler’de iki bina tahliye edildi, Avcılar’da bir minare yıkıldı. 28 kişiye müdahale edildi. iki yaralı kırıklar nedeniyle hastanede.

Oktay’ın açıklama yaptığı basın toplantısına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.