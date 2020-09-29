İstanbul’da okul servisleri iş yapamıyor; veliler ise ücretlerden şikayetçi

İstanbul’da okul servislerinin çoğu öğrenci sayısının az olması nedeniyle çalışmazken şoförler, zammın giderlerini karşılamaya yetmediğini belirtiyor. Veliler ise servislerinin çalışmaması nedeniyle çocuklarını kendi imkanlarıyla okula getirip götürüyor.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) okul servisi fiyatlarına yüzde 11.50 oranında zam yapılmasını kararlaştırmıştı.

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Zamla birlikte İstanbul’da en kısa mesafede servis ücreti 271 lira olmuştu.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ise yüzde 33.12 oranında zam talep etmişti.

‘Bütün yük servisçilerde’

İSTESOB Başkanı Hamza Öztürk, zam taleplerindeki oranın yalnızca pandemi süreci için geçerli olduğunu, normalde bu şartlarda çalışmadıklarını belirtti.

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Öztürk, salgından ötürü ‘olağanüstü hal tarifesi’ istediklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Biz normal zamandaki zammı yüzde 33 oranında istemiyoruz. Bu salgın döneminde az öğrenci taşırken bu zam uygulanırken yapılırsa öğrenci taşınır. İstanbul’da özellikle öğrenci servisi taşımacılığı bitmek üzere. Anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri haftada bir gün okula gidiyorlar. Nasıl bir ücret talep edeceğimizi bilmiyoruz. Ayda dört gün üç öğrenci taşınsa bile ne arabayı ne şoförü kurtarıyor. Biz bu yüzden olağanüstü hal tarifesi istiyoruz. Nasıl şehirlerarası otobüslerde özel bir rakam açıklandıysa servislerde de bu olsun. Normale döndüğümüz zaman bizim zam talebimiz olmasa da olur. Seyreltilmiş eğitim döneminde çalışmamız isteniyorsa bir şeylerin farklı olması lazım. Bütün yük servisçiye yükleniyor. Bizim de çocuklarımız ve geçindirmemiz gereken bir ailemiz var.”

Devlet okullarında servislerin neredeyse hiç çalışmadığını belirten Öztürk, bir sonraki UKOME toplantısında zam taleplerini tekrar gündeme getireceklerini söyledi.

‘Tamamen eksideyiz’

Servis şoförü Rıdvan Burak Uğur ise yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: “Veliler çocuklarını kendisi getirdiği için araçlarımız şu anda tamamen boşta. Çalışmadığımız için zammın bize hiçbir etkisi olmadı. Servis yaptığım okulda aktif olarak bugün çalışmaya başladım. Benim aracımda hostes aktif olarak çalışıyor. Onun maaşı, sigortası, aracın masrafları var. Ben bu giderleri iki gün çalıştığım sürece nasıl karşılayacağım. 16 kişilik serviste beş öğrenci taşıdım. Şu an tamamen eksideyiz.”

‘Aylık ücret istiyorlar’

Veli Berat Santepe servislerin tam zamanlı çalışmamasına rağmen aylık ücret talep ettiğini söyledi.

Servisçilerin istediği ücretin adaletli olmadığını savunan veli, şöyle konuştu: “Servisler haftada bir-iki defa gelmesine rağmen haftada beş gün hizmet veriyormuş gibi ücret alıyorlar. Maliyetleri düşecek, üç gün çalışmayacaklar. Şimdi evden çalıştığım için servis kullanmıyoruz ancak iki hafta sonra mecburen kullanacağız. Servisçiler ne derse de o ücreti vermek zorunda kalacağım. Bu ücretin adaletli olduğunu düşünmüyorum.”