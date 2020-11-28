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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da okul öncesi öğrenciler için uzaktan eğitime geçildi

İstanbul’da okul öncesi öğrencilerinin haftada beş gün yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapacağı açıklandı.

Covid-19 salgınında hasta sayısındaki artış nedeniyle, okul öncesi hariç tüm sınıflarda eğitim-öğretimin ocak ayına kadar uzaktan yapılmasına karar vermişti. Okul öncesi öğrencilerin hafta içi beş gün yüz yüze eğitim yapacak olması ise yargıya taşınmıştı. Son olarak, bu sınıflar için nihai karar il ve ilçe kurullarına bırakılmıştı.

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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin bugünkü toplantısı sonrası yayınlanan açıklamada, 4 Ocak’a kadar yüz yüze eğitim alması kararlaştırılan okul öncesi öğrenciler için uzaktan eğitime geçme kararının il ve ilçe kurullarına bırakıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, bu karara dayanılarak alınan yeni önlemler şöyle açıklandı: “Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 1 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine; kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.”

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