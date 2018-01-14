İstanbul’da OHAL’e karşı ses yükselttiler: Mücadeleye devam

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İstanbul’da darbe girişiminin ardından ilan edilen ve altıncı kez uzatılan OHAL’e karşı demokrasi talebiyle miting düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre bugün Bakırköy Dikilitaş’ta toplanan grup ‘OHAL değil demokrasi’ sloganları atarak İncirli Caddesi üzerinden Özgürlük Meydanı’na yürüdü

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Meydandaki mitinge KESK yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda sol parti temsilcisi katıldı.

‘OHAL kaldırılsın, KHK’lar iptal edilsin’ ve ‘OHAL kaldırılsın özgürlük istiyoruz’ yazılı pankartların açıldığı mitingde ‘Nuriye-Semih onurumuzdur’, ‘Özgür basın susturulamaz’ ve ‘KHK’ler gidecek, biz kalacağız’ sloganları atıldı.

‘Talan bütçesi’

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “OHAL’i biz grev olan yerlere anında müdahale etmek için kullanıyoruz” dediğine dikkat çekerek OHAL boyunca beş grev ertelendiğini, en az 124 bin işçinin de ertelemelerden etkilendiğini aktardı.

Gezen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplu sözleşme hakkı gasp edildi. Sendika hakkı, örgütlenme özgürlüğü kısıtlanmak istendi. Sarı sendikalar emekçilerin haklarının sermaye lehine gasp edilmesi için seferber edildi. Kamu çalışanları masalarda, saraydan gelen bir emirle satıldı. Halkın, emekçilerin ihtiyaçları doğrultusunda, katılımcı bir şekilde oluşturulması gereken bütçe, rant, yağma ve talan bütçesi olarak yapılandırıldı. Savaşa, silahlanmaya, ranta ayrılan bütçe, biz emekçilerden esirgendi. Varlık fonu adı altında neredeyse Türkiye’nin 2018 bütçesine denk bir bütçe Saray’a bağlandı. Yeni Düyun-u Umumiye yaratıldı.”

‘Mücadele’ vurgusu

Gezen, ‘her türlü baskı ve zorbalığa rağmen Gezi direnişiyle eşitliğin, özgürlüğün ütopya olmadığını gösteren milyonlar’ olduklarını ifade ederek şöyle devam etti: “Biz adalet için yolları aşındıranlar; vicdan ve adalet için nöbet tutanlarız. Biz derelerine, ormanlarına sahip çıkanlarız. Barış talebini yükseltenleriz. Emekten yana bir ülke için, iş güvencemiz için, insanca yaşamak için mücadeleden asla vazgeçmeyenleriz. Üniversiteleri, madenleri, fabrikaları direniş alanlarına çevirenleriz. Şiddete, ayrımcılığa karşı direnen, emeğine, bedenine, kimliğine sahip çıkan ve sokakları asla terk etmeyen, itaat etmeyen kadınlarız. Biz vardık, varız ve var olacağız. Biz sol memesinin altındaki cevahiri asla karartmayanlarız. Birlikte başaracağız. Eşit, özgür, adil, barış içinde, demokratik, laik bir ülkeyi kendi mahir ellerimizle kuracağız.”



KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise şunları söyledi: “Kürt sorununda çözümsüzlük derinleştirilerek devam ediliyor. İmha ve inkar politikaları da artarak devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra tüm muhalif kesimlere yönelik baskılar ve tasfiyeler devam ediyor. Tüm bunlara rağmen birlikte yaşamaya devam edeceğiz.”