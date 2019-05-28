İstanbul’da narkotikten 110 adrese şafak baskını: 80 gözaltı

İstanbul narkotik polisi, Avcılar, Beyoğlu ve Küçükçekmece’de sabaha karşı düzenlediği operasyonda 80 kişiyi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Saat 04:30’da 500 polisin katılımıyla Beyoğlu, Küçükçekmece ve Avcılar’da önceden belirlenen 110 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Operasyonda 80 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.