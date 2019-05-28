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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da narkotikten 110 adrese şafak baskını: 80 gözaltı

İstanbul narkotik polisi, Avcılar, Beyoğlu ve Küçükçekmece’de sabaha karşı düzenlediği operasyonda 80 kişiyi gözaltına alındı. 

Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Saat 04:30’da 500 polisin katılımıyla  Beyoğlu, Küçükçekmece ve Avcılar’da önceden belirlenen 110 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.  

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Operasyonda 80 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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