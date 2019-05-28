İstanbul’da narkotikten 110 adrese şafak baskını: 80 gözaltı

İzmir’in Foça ilçesinde, ortaokul öğrencileri; Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi öğrencileri ve dalış timinin desteğiyle kıyı ve su altı temizliği yaptı. ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle 10 gün önce düzenlenen etkinlikte, denizden 1 tondan fazla çöp çıkarıldı.