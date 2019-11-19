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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da mobilya atölyesinde yangın çıktı: Dumandan zehirlenen altı kişiden ikisi hayatını kaybetti

İstanbul’un Kartal ilçesinde altı katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında, dumandan zehirlenen altı kişiden ikisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraflar: DHA

Saat 05:45 sıralarında Topselvi Mahallesi Saray Kapısı Sokak 12 numarada bulunan atölyede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip söndürürken, dumandan zehirlenen altı kişi binadan tahliye edildi.

Hastaneye kaldırılan altı kişiden ikisi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, dört kişiden ikisinin durumu ciddiyetini koruyor.

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