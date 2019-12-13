İstanbul’da mezar fiyatlarına zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mezar ücretleri ve hizmetlerine zam yaptı.

Fotoğraf: DHA

Yeni zam kararıyla tabutlu defin ücreti 300’den 350 liraya çıktı. Karacaahmet, Çengelköy ve Nakkaştepe’nin içinde bulunduğu 1’inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin liradan 34 bin liraya yükseldi.

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İkinci grupta yer alan İçerenköy, Pendik ve Maltepe gibi ilçelerdeki boş mezarlık bedeli 12 bin liradan 14 bin liraya yükseldi. Tuzla, Ümraniye, Çekmeköy gibi ilçelerdeki ek mezarlık fiyatları 4 bin liradan 4 bin 500 liraya çıktı.

Azınlıkların defnedildiği mezarlık fiyatları ise 6 bin 500 liradan 7 bin 150 liraya çıktı.

Avrupa Yakası’nda Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı (Aşiyan), Abide-i Hürriyet ve Nafibaba gibi mezarlıklardaki fiyatlar 34 bin lira olurken, cenazenin yanındaki boş yerin bedeli ise 15 bin liradan 17 bin liraya yükseldi.

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Sütlüce, Kağıthane merkez, Hasdal ve İstinye gibi 2’nci bölge mezarlıklardaki bedel de Anadolu Yakası’daki ikinci bölge mezarlık fiyatları ile eşit tutuldu. Kilyos, Ayazağa, Büyükçekmece, Habipler ve Cebeci gibi yerlerdeki 3’üncü bölge mezarlık fiyatları da 4 bin liradan 4 bin 500 liraya çıktı.