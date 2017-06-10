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İstanbul’da metroda taciz ifşası: Tanık olan kadın fotoğraflarla anlattı


 

Kadınların her gün toplu taşımada türlü tacizlere uğradığı İstanbul’da metroda tanık olduğu bir olayı görüntüleyen kadın tacizi ifşa etti.

Twitter’da bir kullanıcı, hemen karşısında oturan erkeğin yanındaki kadını uyuyor gibi yapıp eliyle taciz ettiğini belirterek, o anların fotoğraflarını paylaştı.

Erkeği daha sonra uyardığını ve erkeğin yanıt olarak oruçlu olduğunu söylediğini yazan tanık kadın, erkeğin kendisini fotoğrafları silmesi için takip ettiğini ve çevredekilerin yardımıyla uzaklaşabildiğini söyledi.

Twitter kullanıcısı, olayı şöyle anlattı:

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