İstanbul’da metroda taciz ifşası: Tanık olan kadın fotoğraflarla anlattı

Kadınların her gün toplu taşımada türlü tacizlere uğradığı İstanbul’da metroda tanık olduğu bir olayı görüntüleyen kadın tacizi ifşa etti.

Twitter’da bir kullanıcı, hemen karşısında oturan erkeğin yanındaki kadını uyuyor gibi yapıp eliyle taciz ettiğini belirterek, o anların fotoğraflarını paylaştı.

Erkeği daha sonra uyardığını ve erkeğin yanıt olarak oruçlu olduğunu söylediğini yazan tanık kadın, erkeğin kendisini fotoğrafları silmesi için takip ettiğini ve çevredekilerin yardımıyla uzaklaşabildiğini söyledi.

Dün metroda tanık olup çıldırdığım bi taciz olayını anlatıcam. Mağdur taraf sussa bile bizim susmamamız gerektiğini.. Önce görselleri atayım pic.twitter.com/G3DA5SpUZ8 — yase (@yasebaskan) June 9, 2017

Twitter kullanıcısı, olayı şöyle anlattı:

Hem uyuyo taklidi yapıyo hemde eli yerinde durmuyo pis sapığın. Kızın hareketlerinden rahatsız olduğunu anladım ama kız hiç bişey söylemedi — yase (@yasebaskan) June 9, 2017

Arkasından etrafta kimse yokmuşçasına hayvan gibi baktı ben bu rahatlığına çıldırıyorum elim ayağım falan titredi sinirden — yase (@yasebaskan) June 9, 2017

İnecekken kalktım karşısında durdum bana bak pis sapık kızın bacağına dokunurken fotoğrafını çektim internete koyucam kız rahatsız oldu indi — yase (@yasebaskan) June 9, 2017

Peşimden buda indi sil fotoğraflarımı gerizekalı diyo bide tekrar tekrar ben oruçluyum diyo bide ben sanki ona iftira atmışım gibi davranıyo — yase (@yasebaskan) June 9, 2017