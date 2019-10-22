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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da metro durağında raylara atlayan kadın yaşamını yitirdi

Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atlayan bir kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Olay, saat 13:10’da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerindeki durakta meydana geldi.

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Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Ekiplerin çalışmaları devam ederken duraktaki metro seferleri durduruldu.

Metro İstanbul seferlere ilişkin Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Osmanbey-Levent istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır.”

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