İstanbul’da metro cumartesi günleri de sekiz vagonla hizmet verecek

Metro İstanbul, yolculardan gelen talepler doğrultusunda cumartesi günleri de sekiz vagonlu trenlerle hizmet vereceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Her gün 2 milyondan fazla yolcu taşıyan Metro İstanbul, M2 hattında hafta içi beş gün boyunca sekiz vagonlu, hafta sonu dört vagonlu trenlerle hizmet veriyor.

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Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda cumartesi günleri de sekiz araçlı trenler kullanılarak yolcu yoğunluğunu azaltılacak, daha konforlu bir hizmet sunulacak. Hafta sonu sekiz vagonlu sefer uygulaması 4 Ocak 2020 Cumartesi günü başlayacak.

Bu uygulamayla birlikte cumartesi günleri trenlerde 84 olan vagon sayısı 112’ye, saatlik yolcu taşıma kapasitesi de çift yönde yüzde 33 artarak 34 bin 200’den 45 bin 600’e çıkacak.

Gün boyunca 14 tren tek yönde 190 sefer, seferlerde 40 tren sürücüsü görev yapacak.