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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da metro arızası: Yenikapı-Aksaray hattı durdu; otobüsler ring seferi yapıyor

İstanbul’da, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

Fotoğraf: DHA

Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor. Metro durağından çıkarak otobüse binen yolculardan biri, ‘Arıza var’ dediler indik. Otobüslerle devam edeceğiz” dedi. Başka bir yolcu ise, “Havanın güzel olması nedeniyle dışarı çıktık. Ancak metronun bozuk olması nedeniyle burada mahsur kaldık” ifadelerini kullandı.

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Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ” M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır.”

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