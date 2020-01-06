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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da metrekareye 36 kilo yağış: Çarşambaya kadar sürecek

İstanbul’da geceden itibaren etkili olan sağanakta en çok yağışın Beykoz ilçesine düştüğü açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Büyükşehir belediyesinin açıklamasına göre Tarabyaüstü’ndeki Arabayolu Caddesi’nde ağaç devrildi. TEM Halkalı yan yol – İkitelli istikameti, Merkezefendi’deki Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi tramvay yolu, Topkapı Altgeçidi ve Kadıköy Mühürdar Cadddesi’ndeki tramvay yolunda su birikintisi oluştu.

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Kabataş-Bağcılar tramvayı seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Kentte 14 ayrı noktada çatı ve ağaç dalı temizliği yapıldı. 

Beykoz’da bugün saat 12:00 itibariyle metrekareye 74.7 kilogram yağış düştü. Beykoz’u 74.4’le Eyüp Hamidiye, 68’le Şişli ve Tuzla izledi. Kent genelindeki ortalama 36.3 kilogram oldu.

Yağmur ve fırtınanın çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 10 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında olacağı kaydedildi.

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