İstanbul’da maske takmayana 900 lira ceza kesilecek

İstanbul’da maske takmayanlara 900 lira ceza kesileceği bildirildi.
DHA’nın haberine göre, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün toplanarak kentte maske takma zorunluluğuna uymayanlara hangi miktarda ceza verileceğini kararlaştırdı.
Buna göre, kentte maske takmayanlara artık 900 lira ceza verilecek. Türkiye genelinde 48 kentte maske takma zorunluluğu bulunurken, İstanbul’da dünden itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.
Beşiktaş’ta üç gün uyarı, ardından 950 lira ceza kesilmesi kararlaştırılırken, Gaziosmanpaşa’da 392 lira olarak belirlenmişti. Yeni kararla, kent genelinde tek bir ceza miktarı geçerli olacak.