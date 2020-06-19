İstanbul’da maske takmayana 900 lira ceza kesilecek

Kadınlar her alanda olduğu gibi Covid-19 araştırmalarında da cinsiyet eşitsizliğinin mağduru oluyor. Fakat bu kez sorun yalnızca cinsiyet ayrımcılığı değil. Söz konusu eşitsizlik corona virüsünü daha iyi anlamak ve nihayetinde bir tedavi geliştirmenin önünde de bir engel teşkil ediyor.