İstanbul’da mangal denetimi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri mangal denetimi yapmaya başladı. Alınan karar uyarınca sahil ve yeşil alanlarda mangal yakmak isteyen vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Fotoğraf: DHA

Anadolu yakasında Maltepe, Kartal ve Pendik sahilleri ile yeşil alanlarda mangal yakmak isteyen vatandaşlar, İBB kararı sonrası zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

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‘Doğru bulmuyorum’

Mangal yaparken zabıta ekipleri tarafından uyarılan Ali Alçı “Biz ateş yakmadık, tüple mangalımızı yaptık. Ekipler uyardı bizi” diye konuştu.

Sahilde mangal yapmak istediğini söyleyen Gökhan Kara da, “İnsanlar sahilde mangal yapmak istiyor. Apartmanlarda yapamayacaklar, doğal olarak sahillerde ya da yeşil alanlarda yapacak. Ben doğru bulmuyorum. İnsanları rahatsız etmeden sonra temizliği yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“Belli başlı noktalar belirlenebilir’

Ailesi ile pikniğe gelen Cihan Meral şunları söyledi: “Yazın özellikle sahil yolu duman altı oluyordu. Birçok insan bu durumdan şikayetçiydi zaten. Bu kararı olumlu karşılıyorum. Mangal yapmak isteyenlere belli başlın noktalar belirlenmesi gerekiyor. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey.”

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İBB açıklama yapmıştı

İBB’den yapılan açıklamada ise şöyle denilmişti:



“İBB, kamusal alanlarda, hem çevre kirliğine neden olan hem de yurttaşlara rahatsızlık veren mangal yakılmasını durdurmak için gerekli çalışmaları başlattı. Sahil ve yeşil alanlara, uyarı tabelalarının dikilmesinin ardından denetimler yaşama geçirilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özellikle yaz aylarında ortalığı dumana boğan mangallar konusunda harekete geçti. Kentin yeşil alan ve sahillerinde yakılan mangallar, çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapan, dinlenen ve oyun oynayan yurttaşlar açısından da büyük rahatsızlık konusu. Çevre kirliliğinin önlenmesi, yakınmaların giderilmesi amacıyla, ilk olarak, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, gerekli yerlere uyarı tabelası dikilmesi çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İBB Zabıta ekipleri ve Özel Güvenlik Personeli de denetimler için sahaya çıkacak”