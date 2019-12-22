Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da lodos çatıyı uçurdu, baba ve çocuğu ölümden döndü

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle Beyoğlu ilçesindeki bir binanın çatısı uçtu.

Fotoğraflar: DHA

Olay bugün öğle saatlerinde Fetihtepe Mahallesi’ndeki Tepe Üstü Sokak’ta meydana geldi. Lodosun etkisiyle beş katlı işhanının tadilat yapılan çatısı yola uçtu. Yoldan oğluyla geçen Burak Aşçı, saniyelerle çatının üzerilerine düşmesinden kurtuldu.

Reklam

İHA’ya konuşan Aşçı, çocuğun çatı düşmeden bir süre önce “Kucağına al beni” diye ağladığını belirterek, çocuğunu kucağına aldıktan bir süre sonra ses geldiğini, yukarı baktığında çatının düştüğünü gördüğünü dile getirdi.

Polis, sokağı kapatırken, çatının kaldırılması için çalışma yapıldı. Olayda üç araç da hasar gördü.

Lodos, İstanbul ve Bursa’da etkili oldu, Marmara’da deniz seferleri iptal

Meteoroloji’den fırtına uyarısı: Saatte 100 kilometreyi bulabilir

SON HABERLER

Altı kentte hizmet veren Dicle Elektrik: Bölgede kayıp kaçak oranı yüzde 86

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi, hizmet verdiği altı kentte kayıp-kaçak oranının yüzde 86 olduğunu bildirdi. DHA’ya konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü Sistem İşletme Mühendisi Erdinç Ergün, kış mevsiminde kayıt dışı elektrik kullanımının yoğun olduğunu söyledi. Ergün, son iki yılda hizmet verdikleri Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Diyarbakır’da 30 bin elektrik panosunun kırılan kilidini […]

Veteriner görüşü: Adalarda at taşımacılığına süresiz olarak son verilmeli

İstanbul’un Adalar ilçesinde atla taşımacılığın üç ay değil, süresiz olarak sonlanması gerektiğini savunan veteriner hekim Prof. Dr. Tamer Dodurka, “Ruam hayvan sağlığı kadar insan sağlığı için de bir tehdittir” dedi. Dodurka, hastalığa neden olan B. Mallei adlı bakterinin biyolojik silah olarak çeşitli savaşlarda kullanıldığına da dikkat çekti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...