İstanbul’da kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da yarın fırtına ve kuvvetli yağış görüleceği uyarısında bulundu.
AKOM’un açıklamasında, kentte güneyli yönlerden esen hafif rüzgarın, 13 Ekim günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetleneceği belirtildi.
Açıklamada, “Aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre, saat 12:00’den itibaren batı bölgelerden başlayacak yağış, saat 15:00’ten sonra boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere kent genelinde etkili olacak.
Yağışın 20-45 dakikalık periyotta yer yer kuvvetli olacağı kaydedildi.