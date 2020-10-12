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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da yarın fırtına ve kuvvetli yağış görüleceği uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AKOM’un açıklamasında, kentte güneyli yönlerden esen hafif rüzgarın, 13 Ekim günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetleneceği belirtildi.

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Açıklamada, “Aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, saat 12:00’den itibaren batı bölgelerden başlayacak yağış, saat 15:00’ten sonra boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere kent genelinde etkili olacak.

Yağışın 20-45 dakikalık periyotta yer yer kuvvetli olacağı kaydedildi.

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