İstanbul’da konut fiyatları: En düşük Esenyurt, zirvede Beşiktaş var

Türkiye Veri İşleme Merkezi’nin (TUVİMER) araştırmasına göre, İstanbul’da ortalama en düşük konut metrekare fiyatında başı 2 bin 204 ile Esenyurt gelirken, en yüksek rakam 11 bin 409 lirayla Beşiktaş’ta.

AA’nın haberine göre, İstanbul’da en düşük konut metrekare fiyatlarında başı 2 bin 204 ile Esenyurt çekiyor. Esenyurt’u 2 bin 312 ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli ve 2 bin 460 lirayla Silivri takip ederken, beşinci sırada ortalama 2 bin 466 liralık konut metrekare fiyatıyla Arnavutköy bulunuyor.

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En ucuz konutların bulunduğu listede Sultangazi 2 bin 524 lirayla altıncı, Sancaktepe 2 bin 766 lirayla yedinci, Beylikdüzü 2 bin 814 lirayla sekizinci, Esenler 2 bin 861 lirayla dokuzuncu, Pendik 3 bin 100 lirayla onuncu sırada yer alıyor.

Gaziosmanpaşa’nın konut metrekare fiyatları ortalama 3 bin 115 lirayken, bu rakam Bağcılar’da 3 bin 157 liraya, Tuzla’da 3 bin 201 liraya, Güngören’de 3 bin 241 liraya, Avcılar’da 3 bin 261 liraya, Büyükçekmece’de 3 bin 275 liraya, Başakşehir’de 3 bin 317 liraya, Küçükçekmece’de 3 bin 354 liraya, Çekmeköy’de 3 bin 357 liraya yükseliyor.

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İlk üç Avrupa Yakası’ndan

Araştırmaya göre, sekiz ilçede konutun ortalama metrekare fiyatı 5 binin üzerine çıkarken, rakamın en yüksek olduğu ilçe 11 bin 409 lirayla Beşiktaş.

Beşiktaş’ı 9 bin 879 lirayla Sarıyer takip ederken, onu 7 bin 925 lirayla Bakırköy, 7 bin 62 lirayla Kadıköy, 6 bin 916 lirayla Adalar, 6 bin 780 lirayla Şişli, 6 bin 527 lirayla Üsküdar, 5 bin 453 lirayla Beykoz izliyor.

Diğer ilçelerde ortalama metrekare fiyatı sırayla Bahçelievler’de 3 bin 375 lira, Bayrampaşa’da 3 bin 518 lira, Maltepe’de 3 bin 614 lira, Ümraniye’de 3 bin 670 lira, Şile’de 3 bin 684 lira, Kartal’da 3 bin 713 lira, Kağıthane’de 3 bin 744 lira, Zeytinburnu’nda 3 bin 801 lira, Fatih’te 4 bin 187 lira, Eyüp’te 4 bin 261 lira, Ataşehir’de 4 bin 406 lira, Beyoğlu’nda 4 bin 972 lira şeklinde.

Tapusor Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu, geçen yıl İstanbul’da 238 bin konut satıldığını söyledi.