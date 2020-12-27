İstanbul’da kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine düştü

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin apartmanın bahçesine düşmesi sonucu biri çocuk üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından iki katlı bir apartmanın bahçesine düştü.

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Kaza sırasında sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan biri çocuk iki kişi bulundukları yerde sıkıştı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan apartmanın bahçesine devrilen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.