İstanbul’da kısıtlamasız ilk cumartesi: Trafik yoğunluğu yüzde 78; İstiklal eski günlerini ‘aratmadı’

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı.

Fotoğraf: DHA

‘Kontrollü normalleşme’nin adımlarından biri olarak risk haritasına göre turuncu kategoride yer alan İstanbul’da cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı.

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Kısıtlamasız ilk cumarteside İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı. Saatler geçtikçe trafik yoğunluğu arttı.

Öğle saatlerinde yağmurunda etkili olmasıyla trafik yoğunlaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15:00 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 78’e ulaştı.

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Beyoğlu’nda ise yoğunluğun adresi İstiklal Caddesi oldu. Öğle saatlerinden itibaren yoğunluk arttığı görülürken binlerce kişinin akın ettiği cadde eski günlerini aratmadı.

Sabiha Gökçen’de hareketlilik

AA’nın aktardığına göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da yoğun bir gün geçirdi. İç hatlara gelen yolcu bölümünde sabah başlayan yoğunluk öğle saatlerine kadar sürdü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dinamik Denetim Süreci kapsamında, Sarıyer’deki kahvaltı salonları, kafe ve restoranlarda, denetimler yaptı. İşletme sahiplerine kurallara uyulması konusunda uyarıda bulunan jandarma ekipleri, kuralları ihlal eden işletmeciler ve vatandaşlara işlem uyguladı.

Sarıyer, Arnavutköy, Bebek ve Ortaköy sahillerinin de kısmen kalabalık olduğu görüldü.