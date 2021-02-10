İstanbul’da kiralık evlerin metrekaresi 17 lira: Pahalılıkta Sarıyer ilk sırada

İstanbul’da kiralık evlerin ortalama metrekare fiyatı 17 lira olarak hesaplanırken, bu rakam Sarıyer’de 30 liraya kadar yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Bir gayrimenkul değerleme platformunun verilerine göre İstanbul’da kira fiyatları geçen seneye göre yüzde 10.81 arttı.

Reklam

Sarıyer, 30 lirayla metrekaresi en pahalı ilçe konumunda. Bunu 28 lirayla Beşiktaş, 23 lirayla Bakırköy ve Beyoğlu izledi. Kentin ortalaması ise 17 lira.

Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, bazı ilçelerde kira ücretinin yüzde 23’e kadar yükseldiğini belirterek, Esenyurt ve Bayrampaşa ilçelerinde kiranın düşük kaldığını dile getirdi.

Başaran’ın verdiği bilgiye göre Beykoz ilçesindeki evler, 43 yılla kendini amorti etmede ilk sırada. Esenyurt ilçesi de kendini amorti etmede ilk sıralarda yer alıyor.