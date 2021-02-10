Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da kiralık evlerin metrekaresi 17 lira: Pahalılıkta Sarıyer ilk sırada

İstanbul’da kiralık evlerin ortalama metrekare fiyatı 17 lira olarak hesaplanırken, bu rakam Sarıyer’de 30 liraya kadar yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Bir gayrimenkul değerleme platformunun verilerine göre İstanbul’da kira fiyatları geçen seneye göre yüzde 10.81 arttı.

Reklam

Sarıyer, 30 lirayla metrekaresi en pahalı ilçe konumunda. Bunu 28 lirayla Beşiktaş, 23 lirayla Bakırköy ve Beyoğlu izledi. Kentin ortalaması ise 17 lira.

Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, bazı ilçelerde kira ücretinin yüzde 23’e kadar yükseldiğini belirterek, Esenyurt ve Bayrampaşa ilçelerinde kiranın düşük kaldığını dile getirdi.

Başaran’ın verdiği bilgiye göre Beykoz ilçesindeki evler, 43 yılla kendini amorti etmede ilk sırada. Esenyurt ilçesi de kendini amorti etmede ilk sıralarda yer alıyor.

Reklam

SON HABERLER

Boğaziçilileri tehdit eden dekana soruşturma

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, “Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim” diyerek Boğaziçililere yönelik paylaşım yapan üniversitenin İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç’a soruşturma başlatıldı.

AİHM Türkiye’yi üç ayrı davada mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bugün Türkiye’yi, ‘insanlık dışı muamele’, ‘bilgiye erişimin ve özel hayatın gizliliğinin ihlali’ gerekçeleriyle üç ayrı davada mahkum etti.