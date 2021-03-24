İstanbul’da kiralar uçtu: Bazı semtlerde yüzde 100’den fazla arttı

İstanbul’da konut kiraları bazı semtlerde bir yılda yüzde 100’ün üstünde arttı. Bağcılar’da artış yüzde 122’yi bulurken, Zeytinburnu, Şile, Esenyurt, Ataşehir, Sultanbeyli, Kadıköy, Çekmeköy ve Beykoz gibi sekiz ilçede kira artışları yüzde 50’nin üstüne çıktı.

Fotoğraf: DHA

Dünya’dan Leyla İlhan’ın Hürriyet Emlak verilerinden derlediği habere göre bazı ilçelerde yüksek artış semt bazlı yaşandı.

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Sarıyer’in Reşitpaşa, Emirgan, Kumköy semtleriyle, Kağıthane’nin Hamidiye semti ve Şişli’nin Harbiye’de kira artışı yüzde 100’ü buldu.

Sarıyer’in Zekeriyaköy semtiyle Beşiktaş’ın Dikilitaş ve Levazım semtleri, Beyoğlu’nun Gümüşsuyu semtinde artışlar yüzde 75 ila 100 kaydedildi.

Yüzde 50’nin üstünde artışının yaşandığı diğer semtler ise Şişli’nin Teşvikiye ve Esentepe semtleri, Eyüpsultan’da Göktürk, Beyoğlu’da Tomtom Mahallesi, Sarıyer’in Yeniköy semti ve Bakırköy’ün Yeşilköy semti olarak öne çıktı.

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Tablo: Dünya

İstanbul’da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatının son bir yılda ortalama yüzde 20 oranında arttığını söyleyen Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, “Geçtiğimiz yıl bir önceki seneye kıyasla bu rakam yüzde 13 olmuştu” dedi.

Tandoğan, pandemi nedeniyle tüketici alışkanlıklarının değiştiğini, belirterek, “Bu süreç devam ettiği sürece İstanbul’un özellikle merkezi yerlerinde, sahile ya da doğaya yürüme mesafesinde olan semtlerinde fiyatların artmaya devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Bağcılar, Zeytinburnu, Şile, Esenyurt, Ataşehir, Sultanbeyli, Kadıköy, Çekmeköy ve Beykoz’da artışların yüzde 50’nin üzerinde olduğunu belirten Tandoğan, “Yapımı devam eden metro projelerinin bulunduğu bölgelerde de artış hızlandı” dedi.

Sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan da kiradaki artışların fiyat endeksini geride bıraktığını belirterek, “İstanbul’da ortalama kiralık metrekare ilan fiyatları TÜFE kira endeksinin de uzun süre altında seyrettikten sonra önce yaklaştı, şubat itibariyle de bir miktar geçti” dedi.