İstanbul’da kimyasal kazası: Sürücüye 250 bin, firmaya 750 bin lira ceza

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kamyonetin kasasında bulunan varilden yola kimyasal madde dökülmesinin ardından, sorumlulara toplamda 1 milyon lira para cezası kesildi.

Batman’a yük taşınan kamyonetin kasasındaki sülfirik asit dolu bidon dün Halkalı Dereboyu Caddesi’nde devrildi. Kimyasal madde yola döküldü. Kamyonetin arkasındaki bazı araçlar ve iki kişi asidin üzerinden geçti. Asitle temas eden iki kişinin bacaklarındaki bazı bölgelerde yanma meydana geldi.

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Kapasiteden fazla taşımış

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ile Küçükçekmece ve İstanbul Büyükşehir belediyelerine bağlı ekipler gitti.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bir süre sonra olay yerine varan İBB ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.

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Minibüs, sigortasız olduğu ve yük taşıma kapasitesini aştığı için polis ekipleri tarafından trafikten men edilerek otoparka kaldırıldı.

Hem bakanlık hem polis

Kazanın bedeli ise ağır oldu.

Kamyon sürücüsüne, araç sahibine ve firmaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ceza kesti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri 2872 Çevre Koruma Kanunu kapsamında, polis ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 Karayolları Taşıma Kanunu’na göre işlem yaptı.

Milyonluk ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sürücüye 250 bin lira, firmaya ise 750 bin lira para cezası kesti.

Polis ise çeşitli suçlardan, sürücü ve ruhsat sahibine toplamda 3 bin 788 lira para cezası kesi.