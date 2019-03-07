İstanbul’da katliam gecesi: Üç ilçe dolaşıp iki oğlu, kardeşi ve eşinin yeğenini öldürdü

İstanbul Şinasi Gürkan adlı kişi dün gece üç adreste ikisi öz oğlu olmak üzere dört kişiyi öldürüp bir kişiyi de ağır yaraladı.

Eve gittiğinde polis katilin öldürdüğü oğullarıyla karşılaştı. Fotoğraf: DHA

16 yıl önce iki kardeşini öldürmüş

16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir’de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan’ın eşi iki yıl önce bir cinayete kurban gitmişti.

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Önce bacanağını öldürdü



Geçen yıl hapisten çıkıp iki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan dün gece ilk olarak otomobiliyle Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde oturan bacanağının evine gitti. Şinasi Gürken, bacanağı Alihan Tiz’i ve oğlu Erdal Tiz’i vurarak kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, baba Alihan Tiz ağır yaralı olarak Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Şinasi Gürkan, Başakşehir’den kardeşi Mühendis Gürkan’ın Avcılar’daki evine gitti. Kardeşini otomobilin içinde öldüren Şinasi Gürkan geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı.

Polis aramaya başladı ama çocuklarını öldürmüştü bile

İki kişinin Şinasi Gürkan tarafından öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından polis ekipleri, Şinasi Gürkan’ın Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan evine özel harekat timleri ile baskın yaptı. İçeri giren polis ekipleri, Şinasi Gürkan’ın öz çocukları olan 21 yaşındaki Göksal Gürkan ile 16 yaşındaki Gökmen Gürkan’ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Göksal Gürkan askerdeydi ve izne gelmişti.

Çocuklarını arayıp eve geçmelerini istemiş

Şinasi Gürkan’ın kardeşini öldürdükten sonra çocuklarını arayarak eve geçmelerini söylediği ileri sürüldü.

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Yaya kaçarken yakalandı

Polis katilin otomobilini bir süre sonra tespit edip takibe başladı. Şişli’ye yönelen Şinasi Gürkan burada otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı. Ancak saat 01:30 sıralarında polis ekipleri Gürkan’ı Şişli’deyakaladı.