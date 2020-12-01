Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da kasımda aylık enflasyon rekoru

EFE SÖNMEZ / [email protected]

İstanbul’da son 10 yılın kasım ayı enflasyon rekoru kırıldı.

Fotoğraf: Pixabay

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre, Kasım 2020’deki yıllık enflasyon 14.07 oldu. Kasım ayında, ekim ayına göre ise fiyatlar yüzde 1.94 oranında artış gösterdi.

Reklam

Rakamlara göre, Kasım 2020’deki aylık artış, son 10 yıldaki en yüksek değişim. Son 10 yılda bugüne kadar en yüksek aylık artış, yüzde 1.75’le 2011 yılında görülmüştü.

Öte yandan, 2018’de fiyatların aylık bazda yüzde 0.24 düştüğü görüldü. Son 10 yılda dört defa yüzde 1’lik artışın üzerine çıkıldı, bir defa da fiyat düşüşü görüldü.

Önceki yılların kasım aylarına göre, Kasım 2020’deki yıllık enflasyon, en yüksek ikinci yıllık enflasyon oldu. Son 10 yılda, en yüksek enflasyon yüzde 18.61’le 2018 yılında görülürken, en düşüğü yüzde 7.4’le 2016 yılında kayda geçti.

Reklam

İstanbul’da kasımda yıllık enflasyon yüzde 14.07

SON HABERLER

İçişleri’nden ‘kısıtlama’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği ‘sokağa çıkma kısıtlamaları’ konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.

Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık’tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

39 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 63 gözaltı

İzmir merkezli 39 ilde, ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 70’i muvazzaf 82 şüpheliden 63’ü gözaltına alındı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...