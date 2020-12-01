İstanbul’da kasımda aylık enflasyon rekoru

İstanbul’da son 10 yılın kasım ayı enflasyon rekoru kırıldı.

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İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre, Kasım 2020’deki yıllık enflasyon 14.07 oldu. Kasım ayında, ekim ayına göre ise fiyatlar yüzde 1.94 oranında artış gösterdi.

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Rakamlara göre, Kasım 2020’deki aylık artış, son 10 yıldaki en yüksek değişim. Son 10 yılda bugüne kadar en yüksek aylık artış, yüzde 1.75’le 2011 yılında görülmüştü.

Öte yandan, 2018’de fiyatların aylık bazda yüzde 0.24 düştüğü görüldü. Son 10 yılda dört defa yüzde 1’lik artışın üzerine çıkıldı, bir defa da fiyat düşüşü görüldü.

Önceki yılların kasım aylarına göre, Kasım 2020’deki yıllık enflasyon, en yüksek ikinci yıllık enflasyon oldu. Son 10 yılda, en yüksek enflasyon yüzde 18.61’le 2018 yılında görülürken, en düşüğü yüzde 7.4’le 2016 yılında kayda geçti.