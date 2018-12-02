İstanbul’da kasım ayının enflasyon lideri ‘soğan’ oldu

İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, kasım ayında İstanbul’da fiyatı en çok artan ürün, yüzde 45.55 artış ile geçen ay depo baskınlarına sahne olan ‘soğan’ oldu.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 96’sının perakende fiyatı artarken, 47 ürünün fiyatı düştü, 99 ürünün fiyatı ise değişmedi. Kasım ayı perakende fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 0,24 azalma; toptan fiyatlarda ise yüzde 0,18 artış yaşandı.

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Giyimde de artış yüksek

Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan soğan yüzde 45.55 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; giyim harcamaları grubu çocuk giyimi grubunda yer alan yüzde 28.83 ile palto, yüzde 22.52 ile yaş üzüm, yüzde 20.54 ile kadın manto ve yüzde 17.62 ile erkek palto oldu.

En yüksek düşüş limonda

2018 Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 19.43 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 18.08 ile fuel oil, yüzde 17.78 ile ıspanak, yüzde 17.22 ile gazyağı, yüzde 17.20 ile domates ve yüzde 13.31 ile pırasa oldu.