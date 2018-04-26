İstanbul’da kara, hava ve deniz giriş-çıkışlarında 2 bin personelle kontrol

İstanbul’da kente karadan, havadan ve denizden giriş-çıkış noktalarının da aralarında bulunduğu 150 noktada 2 bin personelin katıldığı denetim başlatıldı.

DHA’nın haberine göre saat 14.00’te başlayan ‘Kurt Kapanı-16’ operasyonuna, emniyete bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.

Reklam

Polis helikopteri, bot ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, işlek cadde ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 150 noktada denetim gerçekleştiriliyor.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve işyerlerinde de arama yapılıyor.