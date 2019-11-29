İstanbul’da ‘Kara Cuma’ izdihamı: İzdihamda vitrin parçalandı, üç kişi yaralı

#denizbutik #BlackFridayRezaleti pesssss söylenecek ne kaldı ki .. elde kalan kırılmış bi dükkan camı, ambulanslar, polisler, yaralananlar, satış iptal edilmesine rağmen kapıda 8 den beri bekleyen aç aç diye bağıran insanlar.. peki neden?15 tl için ? Değdi mi ?@denizbutikcom pic.twitter.com/EbWYUoKbsx