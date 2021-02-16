İstanbul’da kar yağışı yarın akşama kadar sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre yoğun ve etkili kar yağışının, yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Fotoğraf: İBB

İstanbul’un tamamında geçen cumartesiden itibaren devam eden yağış neticesinde kar kalınlığı 45 cm’e kadar çıktı. İBB AKOM verilerine göre sahil bölgelerinde (Şişli, Esenler, Sarıyer, Kâğıthane) 15-20 cm, iç kesimlerde (Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye) 20-30 cm, yüksek ve kırsal kesimlerde (Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz) 30-45 cm aralığında kar kalınlıkları ölçüldü.

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AKOM verilerine göre son üç günde İBB ekipleri tarafından 517 ağaç ve direk devrilmesi, 13 çatı çökmesi ihbarına müdahale edildi, 17 aracın hasar gördüğü bilgisi kaydedildi.

İstanbul’da perşembe gününe kadar sıcaklıklar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derece altında seyredecek, sonrasında mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.