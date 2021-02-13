İstanbul’da kar yağışı etkisini gösteriyor

İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı bugün akşam saatlerinden itibaren başladı.
Yurdun Trakya bölgesinde başlayan kar yağışı, ilk olarak Edirne’yi etkisine aldı.
İstanbul’un batısındaki Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerine akşam saatlerinde ulaşan kar yağışı kısa süre sonra kentin merkezi bölgelerinde de etkisini gösterdi.
İstanbul’da sıcaklığın gece boyunca 0 ila 1 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre kar yağışı çarşamba gününe kadar etkili olabilir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarını hazır bekletiyor.