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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da kar yağışı etkisini gösteriyor

İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı bugün akşam saatlerinden itibaren başladı.

Fotoğraf: AA

Yurdun Trakya bölgesinde başlayan kar yağışı, ilk olarak Edirne’yi etkisine aldı.

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İstanbul’un batısındaki Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerine akşam saatlerinde ulaşan kar yağışı kısa süre sonra kentin merkezi bölgelerinde de etkisini gösterdi.

İstanbul’da sıcaklığın gece boyunca 0 ila 1 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre kar yağışı çarşamba gününe kadar etkili olabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarını hazır bekletiyor.

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