İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Saat 15:45 sıralarında başlayan kar yağışı, zaman zaman hayatı zorlaştırırken, akşam saatlerinde kentin genelinde etkili olmaya başladı.

Fotoğraflar: DHA

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Önce sulu kar ve kar şeklinde kendini gösteren yağış, saat 15:45 sıralarında Büyükçekmece’de de etkili olduktan sonra akşam 17:00’den itibaren kar yağışı ile tüm İstanbul’da etkisini gösterdi. Vatandaşlar sulu kar ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı ve yol kenarlarındaki belirli noktalara tuz yığınları konuldu.

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Kartal Aydos tepesi.

Kar yağışı Kartal Aydos tepesinde de etkili oldu. Ormanlık alanlar beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul’da kar yağışı için bugünü işaret etmişti. MGM’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da bu sabah saatlerinde yağmur şeklinde görülecek yağışın öğle saatleri itibariyle karla karışık olması bekleniyordu. Yağış akşam saatlerinde kar şeklinde görülecek. Cuma ve cumartesi günü de kar şeklinde devam edecek.