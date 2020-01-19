İstanbul’da kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre İstanbul’da 23-24 Ocak’ta karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.
Kurumun internet sitesinde yer alan verilere göre 23 Ocak’ta sıcaklığın 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 5 derece olacağını öngören Meteoroloji, kentte karlar karışık yağmur görüleceğini kaydetti.
Yine, 24 Ocak’ta da hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesi beklenirken, rüzgar hızının saatte 23 kilometreyi bulabileceği kaydedildi. Bugünde de kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabı üzerinden de yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyreceğini belirtti.