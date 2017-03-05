İstanbul’da kadınlardan 8 Mart mitingi: Laiklik için bir yerine bin ‘Hayır’

‘Kadınlar birlikte güçlü’ sloganıyla İstanbul 8 Mart Kadın Platformu tarafından düzenlenen mitingde ‘Hayır’ vurgusu öne çıktı.

Sabahın erken saatlerinde Dikilitaş’ta bir araya gelen kadın örgütleri, İncirli Caddesi üzerinden Bakırköy Özgürlük Meydanı’na yürüdü.

Kortejde ve alanın gündeminde, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu vardı.

Gazete Sujin’in aktardığına göre yurttaşlar, ‘Kadın emeğinin yok sayılmasına Hayır’, ‘Kadınlar yaşayacak’, ‘8 Mart’ta kadınlar her dilde isyan ediyor, her dilde ‘Hayır’ diyor’ ve ‘Kadınlar ‘Hayır’ diyor, mücadele büyüyor’ yazılı dövizler ve pankartlar taşındı.

ETHA’nın haberine göre polis bazı noktalarda GBT taraması yaptı.

Kontrol edilen bir kadın gözaltına alınmak istenirken avukatlar araya girerek gözaltıyı engelledi. Yine polisin arama noktasında HDP bayraklarının alana alınmasının yasak olduğu söylendi. Avukatlar ile tertip komitesinden yetkililerin müdahalesiyle bayrak alana alındı.

Mor ve beyaz her yerde

Alanda Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Lazca şarkılar söylenirken, hâkim renkler beyaz ve mordu.

Miting alanında binlerce kadın tutuklu kadın vekillerin fotoğraflarını taşıdı. Halay çeken kadınlar sıklıkla slogan attı. Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı’nın (BEKSAV) tamamı kadınlardan oluşan Sarya grubu da mitingde sahne aldı.

İstanbul 8 Mart Kadın Plaftormu’nun açıklaması Türkçe ve Kürtçe olarak okundu.

Açıklamada, anayasa değişikliğiyle kadınların hak ve kazanımlarının ellerinden alınmaya çalışıldığı savunularak, “Olağanüstü halli, savaşlı, bombalı ve krizli bir ortamda ‘Tüm yetkiyi bana verin’ diyen ‘tek adam’a, ’15 yıl yeter, bin kere Hayır’ diyoruz. Biz kadınlar; kadın dayanışmasından aldığımız güçle bize dayatılmak istenen köle düzeninize karşı çıkıyor, isyan ediyor ve kendi emeğimizle kurduğumuz yaşamı kimseye teslim etmeyeceğimizi haykırıyoruz” dendi.

‘İtaat etmeyeceğiz’

Kanun hükmünde kararnameyle İstanbul Kalkınma Ajansı’ndaki işine son verilmesiyle Kadıköy’deki Kalkedon Meydanı’nda tek başına eyleme başlayan Betül Celep, “Kadınlar var oldukça dünyayı değiştirecek, susmayacağız, korkmayacağız, itaat etmeyeceğiz” dedi.

Yüksekdağ: Hayır, başka bir dünya inşa edeceğiz

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da alana mesaj gönderdi.

‘Kadınların, faşizmi ve tekçi anlayışı yıkacağını söylerken’ propaganda yapmadıklarını ifade eden Yüksekdağ, kadınların ‘Hayır’ın ‘doğal örgütleyicileri’ olduğunu ifade etti.

Yüksekdağ, bugün kadınların yapması gerekenin ‘direnme, reddetme ve kendi alternatifini inşa etme iradesini herkese yaymak’ olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “İşte, önümüzdeki bu 8 Mart’ta da, 1000 yıllara dayanan bu gücümüzü, yani reddetme gücümüzü, tüm meydanlarda, alanlarda, sokaklarda egemenlerin yüzüne bir kez, bin kez daha, milyonlarca kez daha haykıracağız: ‘Hayır.’ Biz, başka dünya inşa edeceğiz.”

Tuncel: Kadın dayanışmasına her zamankinden çok ihtiyaç var

Tutuklu DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de mitinge gönderdiği mesajında, 8 Mart’ı her zamanki gibi yüksel bir moral ve coşkuyla karşıladıklarını aktardı.

Cinsiyetçi politikalara karşı durmanın, özlemini duydukları dünyayı kurmak açısından önemli olduğunu vurgulayan Tuncel, şu mesajları verdi: “Kadın katliamlarının, kadına yönelik şiddetin sistematik hale getirildiği bir dönemde, kadınların yaşamın tüm alanlarında sesini yükseltmesine, kadın dayanışmasını yükseltmesine her zamankinden çok ihtiyaç var.”

HDP’li Kerestecioğlu: ‘Hayır’ demek bir başlangıç

Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda toplanan kitleye seslenen HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, kadın haklarını zorluklarla kazandıklarını, hiç kimsenin bu hakları ellerinden alamayacaklarını söyledi.

Kerestecioğlu, referandumdan Türk, Kürt, Rum, Ezidi, Çerkes, tüm kadınların hep birlikte daha güçlü olarak çıkacağını belirterek, ‘Hayır’ demenin bir başlangıç olacağını anlattı.

Kerestecioğlu, “Ondan sonrasında tüm mahallelerde, her alanda yine meclislerimizi, birlikte kampanyalarımızı örgütleyeceğiz. Artık bir kez ‘Hayır’ dedikten sonra hayatımız boyunca ‘Hayır’ demekten asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” dedi.

Engellenmek istenmişti

Günler öncesinden Bakırköy’de miting yapmak için başvuran İstanbul 8 Mart Kadın Platformu’na valilik OHAL gerekçesiyle izin vermemişti. Ertesi gün yasak kaldırılmıştı.