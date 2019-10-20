İstanbul’da kadın cinayeti: Boşandığı eşi ile yanındakini öldürdü, sonra intihar etti

İstanbul’da bir erkek, bir hafta önce boşandığı eşi ile yanındaki kişiyi silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Fotoğraf: DHA

S.E. isimli erkek, dün gece saat 01.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak’ta eski eşi Ö.E.’nin de içinde bulunduğu aracın önünü kendi aracıyla kesti. Ö.E. ve beraberindeki İ.Ş., araçla geri manevra yapmak istedi ancak park halindeki başka araçlara çarpınca durmak zorunda kaldı.

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S.E., aracından inerek boşandığı eşine ve yanında bulunan doktor İ.Ş.’ye ateş açtı. S.E., aynı silahla intihar ederken, olay yerine sağlık ekipleri ile polis gitti. Yaralanan Ö.E. ile İ.Ş., ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırdı.

Ö.E. ile İ.Ş. hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceledi. Olay yerinde bulunan her iki otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

Ekiplerin çalışmalarının ardından, S.E’nin cesedi cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.